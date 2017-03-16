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债券 | 2017年 3月 17日 星期五 00:56 BJT

英国债市：10年期英债收益率触及一个月高位，因英国央行基调偏鹰派

    路透伦敦3月16日 - 英国10年期公债收益率周四触及一个月高位，此
前英国央行一位决策者意外投票赞同升息，且有迹象显示，其他一些官员
可能很快也会对升息表示赞同。
    
    英国央行维持利率在0.25%的纪录低位不变，但货币政策委员会委员
福布斯投票支持升息25个基点，令市场感到意外。
    
    会议记录还显示，如果通胀或者增长意外强劲，今日赞同维持利率在
纪录低点不变的其他八位决策者中，有部分人觉得要他们赞同升息并不需
费太大力气。
    
    在英国央行发布利率决定后，10年期英债收益率触及1.291%的一个月
高位，尾盘报1.26%，全日上涨4个基点。
    
    英债收益率全线升高，但较短期英债收益率升幅最大。
    
    两年期英债收益率          全日升近5个基点，报0.093%。周四开
盘时报逾五年低位0.034%，因周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布
利率决定。
    
    10年期英债与可比德债收益率差           为81个基点，全日上升1
个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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