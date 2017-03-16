英国债市：10年期英债收益率触及一个月高位，因英国央行基调偏鹰派

路透伦敦3月16日 - 英国10年期公债收益率周四触及一个月高位，此 前英国央行一位决策者意外投票赞同升息，且有迹象显示，其他一些官员 可能很快也会对升息表示赞同。 英国央行维持利率在0.25%的纪录低位不变，但货币政策委员会委员 福布斯投票支持升息25个基点，令市场感到意外。 会议记录还显示，如果通胀或者增长意外强劲，今日赞同维持利率在 纪录低点不变的其他八位决策者中，有部分人觉得要他们赞同升息并不需 费太大力气。 在英国央行发布利率决定后，10年期英债收益率触及1.291%的一个月 高位，尾盘报1.26%，全日上涨4个基点。 英债收益率全线升高，但较短期英债收益率升幅最大。 两年期英债收益率 全日升近5个基点，报0.093%。周四开 盘时报逾五年低位0.034%，因周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布 利率决定。 10年期英债与可比德债收益率差 为81个基点，全日上升1 个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)