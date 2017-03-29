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债券 | 2017年 3月 30日 星期四 01:10 BJT

英国债市：英债收益率跌至近一个月低点，英国正式启动退欧

    路透伦敦3月29日 - 英国公债周三升至近一个月高位，因英国首相特
蕾莎梅正式启动为期两年的退欧磋商。
    
    市场对英国退欧的不确定性以及季末各大市场的买盘都带动了需求。
    
    指标10年期英债           收益率跌4个基点，报1.149%，为3月6日
来最低，20年期英债           收益率也跌至2月28日来最低的1.664%。
    
    消息人士暗示，当市场开始预期明年初会升息时，欧洲央行的决策者
对此感到吃惊，他们希望安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号
，这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。            消息提
振英债和欧债。
    
     ADM Investor Services策略师Marc Ostwald表示，本季英债势将为
表现最好的主要发达经济体公债，因投资人消化英国退欧对经济成长构成
的风险。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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