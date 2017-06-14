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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 00:04 BJT

英国债市：英债收益率触及10月来最低，因美国数据疲弱提振美债

路透伦敦6月14日 - 英债价格周三急升，10年期英债收益率跌至1%之下，触及10月以来最低，因美国通胀和零售销售数据疲弱，令人质疑未来美国升息的步伐。

英债对美国公债的表现非常敏感。在数据显示美国零售销售意外回落，消费者物价通胀慢于预期后，美债价格急升。

英债价格跟随美债上扬，1500 GMT，10年期英债收益率跌至逾八个月最低0.929%，日内下跌超过10个基点，为12月以来最大单日跌幅。

五年期英债收益率跌9个基点，报0.354%。30年期英债收益率低见1.636%，日内跌11个基点。

“英债完全跟随美债走势，”加拿大皇家银行的固定收益策略师Vatsala Datta说。

市场仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今日稍后升息，但经济学家称，周三的数据降低了年内再升息两年的机率，这是目前市场的普遍预期。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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