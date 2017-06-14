英国债市：英债收益率触及10月来最低，因美国数据疲弱提振美债

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月14日 - 英债价格周三急升，10年期英债收益率跌至1%之下，触及10月以来最低，因美国通胀和零售销售数据疲弱，令人质疑未来美国升息的步伐。
英债对美国公债的表现非常敏感。在数据显示美国零售销售意外回落，消费者物价通胀慢于预期后，美债价格急升。
英债价格跟随美债上扬，1500 GMT，10年期英债收益率跌至逾八个月最低0.929%，日内下跌超过10个基点，为12月以来最大单日跌幅。
五年期英债收益率跌9个基点，报0.354%。30年期英债收益率低见1.636%，日内跌11个基点。
“英债完全跟随美债走势，”加拿大皇家银行的固定收益策略师Vatsala Datta说。
市场仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今日稍后升息，但经济学家称，周三的数据降低了年内再升息两年的机率，这是目前市场的普遍预期。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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