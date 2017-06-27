英国债市：公债收益率大幅上涨，跟随德债走势

路透伦敦6月27日 - 英国公债收益率周二大幅上涨，跟随德债走势， 此前欧洲央行总裁德拉吉在微调超宽松货币政策方面松口。 另外，2026年到期的通货保值英债 标售获2005年以来最 强需求。 英债收益率在过去几日走高，此前英国央行首席经济学家霍尔丹称， 他可能支持很快升息，加剧了决策者之间的分化。 但收益率对英国央行周二决定将银行信贷管控恢复至更加正常水平未 做出反应，尽管分析师称，这一举措可能导致英国央行很快升息的可能性 减弱。 实际上，英债跟随欧元区债市走势，德债收益率触及一年最高，此前 德拉吉称，通缩力量已经被通胀力量取代。 两年期英债 触及11月14日以来最高的0.272%。 10年期英债 涨幅最大，日内升8个基点，至1.09%，为5月 22日以来最高水平。 10年期英债较可比德债利差报75个基点，接近一周低位。(完) (编译 刘静；审校 李军)