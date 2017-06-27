英国债市：公债收益率大幅上涨，跟随德债走势

标题新闻：美国总统特朗普表示有信心参议院最终将批准旨在取代“奥巴马医保”的医保议案
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路透伦敦6月27日 - 英国公债收益率周二大幅上涨，跟随德债走势， 此前欧洲央行总裁德拉吉在微调超宽松货币政策方面松口。 另外，2026年到期的通货保值英债 标售获2005年以来最 强需求。 英债收益率在过去几日走高，此前英国央行首席经济学家霍尔丹称， 他可能支持很快升息，加剧了决策者之间的分化。 但收益率对英国央行周二决定将银行信贷管控恢复至更加正常水平未 做出反应，尽管分析师称，这一举措可能导致英国央行很快升息的可能性 减弱。 实际上，英债跟随欧元区债市走势，德债收益率触及一年最高，此前 德拉吉称，通缩力量已经被通胀力量取代。 两年期英债 触及11月14日以来最高的0.272%。 10年期英债 涨幅最大，日内升8个基点，至1.09%，为5月 22日以来最高水平。 10年期英债较可比德债利差报75个基点，接近一周低位。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透上海6月28日 - 中国山东省财政厅周三公告称，将于下周三（7月5日）招标发行总额34.65亿元人民币的专项地方债，期限五年。 上述专项债为山东省今年第二批及第三批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年 24 7月5日下午14:00-14:40 7月6日 (第二批) 专项债券 5年 10.65 7月5日下午15:00-15:40 7月6日 (第三批 )