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英国债市：两年期英债收益率触及退欧公投后高位，因升息预期继续提前
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2017年6月29日 / 下午4点56分 / 1 天前

英国债市：两年期英债收益率触及退欧公投后高位，因升息预期继续提前

1 分钟阅读

路透伦敦6月29日 - 英国两年期公债收益率周四升至去年退欧公投以来最高，因投资人继续将英国央行升息时机预期提前。

英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。

他的讲话将英镑推升至1.30美元之上，为周五内首见，英债收益率也大涨。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周四表示，尽管他对当前利率水平感到满意，央行需要“认真考虑”加息的可能性。

德债收益率大涨也带动英债收益率升势，欧元区投资人关注德国和西班牙通胀跳升大于预期以及欧洲央行收紧货币政策的前景。

两年期英债收益率触及0.372%的高位，为去年6月23日退欧公投当日以来最高水准，今日升了8个基点。

其他年期英债收益率也触及数月高位。

五年期公债收益率升至11月23日来最高的0.695%，升9个基点。

10年期英债收益率触及3月底来最高的1.258%，当日大涨10个基点，过去三日，10年期英债收益率升约25个基点，为2015年8月来最大升幅。

10年期英债较可比德债利差报80个基点，当日扩阔1个基点。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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