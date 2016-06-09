英国债市：10年期公债收益率触及纪录新低，追随全球公债走势

路透伦敦6月9日 - 英国10年期公债收益率(殖利率)周四创纪录新低，追随其他政府公债走势，因全球投资者在市况紧张之际抛售股票，英国脱欧公投日期临近也推低公债收益率。

10年期英国公债收益率 一度跌至纪录最低的1.224%，尾盘报1.24%，全日下跌1个基点。

德国10年期公债收益率 周四亦跌至纪录低位，在对美国升息前景以及两周后英国脱欧公投的忧虑重燃刺激下，投资者买入公债。

法国兴业银行固定收益策略师Jason Simpson称，英债收益率可能会进一步下跌。

英国债务管理局(DMO)周四售出9亿英镑20年期通膨保值公债，需求平平，投标倍数为1.75。

10年期英债和德债收益率差基本持平于120个基点，稍早跌至3月17日以来最低的118.4个基点。(完)

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