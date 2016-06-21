英国债市：英债价格下滑，因民调显示英国退欧可能性降低

路透伦敦6月21日 - 英国公债收益率周二升至两周高位，因部分投资人对英国周四公投结果将为留在欧盟的信心增强。

民调结果转而显示留欧的可能性增加，令避险公债的吸引力降低，但预计公投结果仍将难分伯仲，愿意大举押注的投资人不多。

1546 GMT，10年期英债 收益率高见1.292%，为6月7日来最高，较上周四触及的纪录低点反弹了22个基点。今日英债录得逾三个月最大跌幅。

英债表现远逊德债，10年期英债较可比德债利差扩大6个基点，至三周最高的约125个基点。

由于市场缺乏流动性，英债价格走势波动，英债期货跟随民调结果大幅震荡。

两年期英债 收益率升5个基点，至5月3日来最高的0.529%。两年期英债对英国脱欧公投后央行降息风险最为敏感。