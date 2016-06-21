英国债市：英债价格下滑，因民调显示英国退欧可能性降低

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦6月21日 - 英国公债收益率周二升至两周高位，因部分投资人对英国周四公投结果将为留在欧盟的信心增强。
民调结果转而显示留欧的可能性增加，令避险公债的吸引力降低，但预计公投结果仍将难分伯仲，愿意大举押注的投资人不多。
1546 GMT，10年期英债 收益率高见1.292%，为6月7日来最高，较上周四触及的纪录低点反弹了22个基点。今日英债录得逾三个月最大跌幅。
英债表现远逊德债，10年期英债较可比德债利差扩大6个基点，至三周最高的约125个基点。
由于市场缺乏流动性，英债价格走势波动，英债期货跟随民调结果大幅震荡。
两年期英债 收益率升5个基点，至5月3日来最高的0.529%。两年期英债对英国脱欧公投后央行降息风险最为敏感。
英国债务管理局执行长周二表示，即便公投结果为英国退欧，预计英债市场将继续平稳运作，获得强劲需求。(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。