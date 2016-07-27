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债券 | 2016年 7月 28日 星期四 01:27 BJT

英国债市：英债录得英国退欧公投以来最大升幅，因投资人寻求收益

路透伦敦7月27日 - 英国公债周三录得英国退欧公投以来最大单日升幅，因在全球多家央行为全球经济提供进一步刺激前，投资人买入固定收益资产。

英债跟随德债和美债升势，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三稍晚不会加息，欧洲央行购债行动，以及英国央行也可能重启购债计划成为了关注焦点。

升势主要集中在长债和超长债，同德债走势一致，RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示，投资人尽可能的买入最高收益的避险资产。

10年期英债 收益率大跌9个基点，至0.74%，30年期英债 收益率挫跌10个基点，至1.61%，为6月27日来最大单日跌幅，两年期英债收益率 跌4个基点，报0.13%。

美联储将在1800GMT宣布7月货币政策声明，预计将维持利率不变。但英国央行下周则可能自2009年来首次降息，以求缓冲英国决定退欧带来的冲击。

路透访查的分析师中有近半数预计英国央行将重启大规模购买英债的行动，为2012年来首次。

花旗周三预计，未来四个月，英国央行将购买750亿英镑资产，其中100亿英镑可能是公司债或资产支持证券，而非公债。(完) 　　

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