英国债市：英债录得英国退欧公投以来最大升幅，因投资人寻求收益

中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
路透伦敦7月27日 - 英国公债周三录得英国退欧公投以来最大单日升幅，因在全球多家央行为全球经济提供进一步刺激前，投资人买入固定收益资产。
英债跟随德债和美债升势，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三稍晚不会加息，欧洲央行购债行动，以及英国央行也可能重启购债计划成为了关注焦点。
升势主要集中在长债和超长债，同德债走势一致，RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示，投资人尽可能的买入最高收益的避险资产。
10年期英债 收益率大跌9个基点，至0.74%，30年期英债 收益率挫跌10个基点，至1.61%，为6月27日来最大单日跌幅，两年期英债收益率 跌4个基点，报0.13%。
美联储将在1800GMT宣布7月货币政策声明，预计将维持利率不变。但英国央行下周则可能自2009年来首次降息，以求缓冲英国决定退欧带来的冲击。
路透访查的分析师中有近半数预计英国央行将重启大规模购买英债的行动，为2012年来首次。
花旗周三预计，未来四个月，英国央行将购买750亿英镑资产，其中100亿英镑可能是公司债或资产支持证券，而非公债。(完)
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟