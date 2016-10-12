英国债市：英国公债收益率升至三个月新高，通膨保值债券大跌

路透伦敦10月12日 - 美国公债收益率上涨带动英国公债收益率周三升至三个月新高，尽管英镑反弹。过去一周英镑重挫令投资人担心通胀上升。

10年期英债 收益率跟随美债和德债收益率的升势，高见1.061%，当日升8个基点，触手可及6月24日英国退欧公债翌日所创高位。

两年期 和五年期 英债收益率涨幅较小，但仍升至6月30日来最高，而30年期英债 也升至7月21日来最高的1.767%。

英镑贸易加权指数周三从纪录低点反弹，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)表示，议会将有机会就政府的退欧计划进行辩论，并将寻求实现对欧洲单一市场的“最大准入”。

ADM Investor Services策略师Marc Ostwald表示，英镑波动性以及英镑大跌令英债对海外投资人的吸引力降低，因防止汇率大幅波动而造成损失的保险成本不断增加。

Ostwald称，英国通膨保值债券大跌，因投资人认为防止英国通胀攀升而造成损失的保险成本已经变得过高。(完)

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