英国债市：英债价格大跌，五年期公债收益率触及脱欧公投以来最高

路透伦敦10月26日 - 英债价格周三大幅下跌，受欧债价格走低和国内因素影响，两年期和五年期英债收益率升至6月脱欧公投以来最高水平。

五年期英债价格 遭遇逾两周来的最大滑坡，收益率全日上升逾6个基点，报0.562%，上次来到此高位是在6月24日发布公投结果当日。

两年期英债 收益率也触及0.305%的三个月高位，一周多后英国央行将召开会议，预计会维持利率不变，市场之前的预期是利率下调至纪录低位的负0.1%。

英国央行总裁卡尼周二称，在考虑通胀和利率前景时，央行不能无视英镑的下跌，这强化了市场对维持利率不变的预期。

只有在将于周四发布的第三季国内生产总值(GDP)数据意外疲弱的情况下，11月下调利率的预期才会被重新点燃，苏格兰皇家银行英债策略师Simon Peck称。

莱斯银行集团 宣布在200亿英镑英债到期后不想继续持有，因“当前利率环境低”。此消息也对英债市场构成压力。

10年期英债收益率 全日上涨8个基点至1.171%，为10月17日以来最高，但价格下跌与10年期德债 走势一致，两者收益率差持平于106个基点。

50年期英债收益率 上涨6个基点，因市场继续消化周二新发行的2065年7月到期40亿英镑债券 。(完)

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