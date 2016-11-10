英国债市：收益率触及6月退欧公投来最高，因特朗普胜选带动通胀预期

路透伦敦11月10日 - 英国公债收益率周四触及6月英国退欧公投以来最高水准，因美国当选总统特朗普承诺增加支出并削减贸易开放程度，这带动了通胀预期。

10年期英债收益率 盘中高见1.382%，为6月23日来最高，当日英国举行退欧公投。尾盘该收益率报1.35%，当日升8个基点。

五年期、20年期和30年期英债收益率也升至6月23日来最高。

“英国没有消息，所以基本上都是跟随美债走势，”法国兴业银行利率策略师Jason Simpson表示。

市场预期当特朗普入主白宫，其政策将令消费者物价上升，这引发周三美债收益率反弹。周三美债收益率一度跌至一个月低点，之后急升至10个月高位，波动幅度为多年来最大。

特朗普曾暗示将增加美国基建支出，这可能刺激经济成长或令财赤增加，两方面都对债市不利。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价