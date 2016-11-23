英国债市：较长期英债收益率急升，因市场消化脱欧后政府加大举债消息

路透伦敦11月23日 - 较长期英债收益率周三急升，此前英国财政大臣哈蒙德在其提交的第一份预算案中大幅提高政府举债预期，以应对英国公投脱欧带来的成本。

哈蒙德称，未来五年内，英国需要比6月脱欧公投前的预估增加借贷1,220亿英镑(1,510亿美元)。

英国债务管理局(DMO)宣布，为了应对新增借贷，将发债计划增加150亿英镑，这是自金融危机以来最大规模的年中发债计划增幅。

这一增幅远超路透在哈蒙德发表预算声明前对一级交易商进行的调查预估。

在哈蒙德宣布增加政府借贷，英国债务管理局制定了新的发债计划后，英债价格进一步下跌，此前已经因美国经济数据强劲而承压。

20年期英债收益率 触及2.037%的6月23日以来最高水平，当日为英国脱欧公投日。尾盘报2.00%，全日上涨9个基点。

10年期英债收益率 升幅最大，上涨11个基点，至1.47%。

收益率曲线大幅趋陡，两年期/10年期英债收益率差升穿131个基点，为约一年最高。

10年期英债较可比德债 利差尾盘跳升约6个基点，升至公投以来最高的119.9个基点。(完)

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