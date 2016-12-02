英国债市：英债创三个月来最大升幅，因欧洲紧张情绪和美国薪资数据疲弱

路透伦敦12月2日 - 英国10年期公债价格周五录得三个月来最大单日升幅，因在周日意大利进行修宪公投和奥地利举行总统选举前，欧洲债市反弹。

美国薪资数据疲弱，也提振了美欧固定收益价格，因强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本月一如预期升息后仅会缓慢升息的预期。

10年期英债 收益率下跌12个基点，至1.38%，为8月4日英国央行下调利率并暗示将实施更宽松政策以来的价格最大单日升幅。

英债收益率过去几周基本处于上升通道，接近5月以来的最高水平，因担心美国当选总统特朗普的政策会提高通胀和增加债务，进而对英国产生外溢影响。

但周五投资者通过公债规避风险，因周日意大利的修宪公投可能导致意大利总理伦齐辞职，奥地利的总统选举可能令极右翼领袖Norbert Hofer上台。