英国债市：英国银团发售50年期通膨保值债券，收益率为历史最低

本月初英国金融市场的通胀预期水准触及数年高位，尽管目前已经脱离峰值，但投资人仍愿意为通膨保值债券支付高价。

今日发售的2065年到期通膨保值债券，投资人接受的经通胀调整负回报为-1.5235%，为英国银团发债历来最低实质收益率，尽管上周透过标售的12.5亿英镑10年期通膨保值债券录得实质收益率为-1.874%的历史最低水准。