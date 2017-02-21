英国债市：英国银团发售50年期通膨保值债券，收益率为历史最低

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透伦敦2月21日 - 英国周二透过银团发售45亿英镑50年期通膨保值债券，收益率见历来银团发债的最低水准。
本月初英国金融市场的通胀预期水准触及数年高位，尽管目前已经脱离峰值，但投资人仍愿意为通膨保值债券支付高价。
今日发售的2065年到期通膨保值债券，投资人接受的经通胀调整负回报为-1.5235%，为英国银团发债历来最低实质收益率，尽管上周透过标售的12.5亿英镑10年期通膨保值债券录得实质收益率为-1.874%的历史最低水准。
二级市场，英债价格小跌，跟随其他主要公债市场。
10年期英债收益率升1个基点，报1.24%。
30年期英债表现优于其他年期公债，反映英国央行购买长债，作为资产购买计划的一部分。
10年期英债较可比德债利差报93.7个基点，当日扩阔约半个基点。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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