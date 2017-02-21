版本:
中国
债券 | 2017年 2月 22日 星期三 02:09 BJT

英国债市：英国银团发售50年期通膨保值债券，收益率为历史最低

路透伦敦2月21日 - 英国周二透过银团发售45亿英镑50年期通膨保值债券，收益率见历来银团发债的最低水准。

本月初英国金融市场的通胀预期水准触及数年高位，尽管目前已经脱离峰值，但投资人仍愿意为通膨保值债券支付高价。

今日发售的2065年到期通膨保值债券，投资人接受的经通胀调整负回报为-1.5235%，为英国银团发债历来最低实质收益率，尽管上周透过标售的12.5亿英镑10年期通膨保值债券录得实质收益率为-1.874%的历史最低水准。

二级市场，英债价格小跌，跟随其他主要公债市场。

10年期英债收益率升1个基点，报1.24%。

30年期英债表现优于其他年期公债，反映英国央行购买长债，作为资产购买计划的一部分。

10年期英债较可比德债利差报93.7个基点，当日扩阔约半个基点。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐