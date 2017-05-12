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债券 | 2017年 5月 12日 星期五 23:08 BJT

英国债市：英国央行会议后10年期英债价格有望创11周来最大三日升幅

路透伦敦5月12日 - 英国长期公债价格周五上涨，受助于英国央行升息预期减弱，美国通胀和零售销售数据优于预期带动海外债市上涨。

1409 GMT，10年期英债收益率日内下跌5个基点，至1.11%，较周二触及的六周高位低12个基点。自周二收盘以来，收益率已经下跌了10个基点，价格方面录得2月24日以来的最大三日升幅。

加拿大皇家银行固定收益策略师Vatsala Datta称，价格上涨反映出英国和欧元区放慢收紧货币政策步伐的预期，欧元区公债价格也上涨，但涨幅没有英债大。

10年期英国和德国公债收益率差下跌3个基点，至不到70个基点，几乎追平上周录得的近九个月低位。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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