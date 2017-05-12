英国债市：英国央行会议后10年期英债价格有望创11周来最大三日升幅

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
路透伦敦5月12日 - 英国长期公债价格周五上涨，受助于英国央行升息预期减弱，美国通胀和零售销售数据优于预期带动海外债市上涨。
1409 GMT，10年期英债收益率日内下跌5个基点，至1.11%，较周二触及的六周高位低12个基点。自周二收盘以来，收益率已经下跌了10个基点，价格方面录得2月24日以来的最大三日升幅。
加拿大皇家银行固定收益策略师Vatsala Datta称，价格上涨反映出英国和欧元区放慢收紧货币政策步伐的预期，欧元区公债价格也上涨，但涨幅没有英债大。
10年期英国和德国公债收益率差下跌3个基点，至不到70个基点，几乎追平上周录得的近九个月低位。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选