投资焦点：英国通胀偏高成央行难题 未来五十年恐无解

路透伦敦10月28日 - 如果金融市场指标可信，那么未来半个世纪，英国都无法让通胀受控。

这些指标可能被其他因素扭曲，但导致英国央行能否控制通胀受到质疑。英国正在为离开欧盟后充满不确定性的经济时期做准备。

看到英镑兑美元重挫至31年低位后，英国央行下周可能提高通胀预测，说明通胀超过目标的程度，达到1997年央行获得独立权以来最高。

英国央行8月已经预测未来两年和三年时间通胀率为2.4%，高于2%的目标。随后英镑进一步下跌，因为担心英国脱欧谈判可能采取强硬路线。

英国控制通胀的工作可能比较棘手。一些议员批评超宽松的立场，而收紧政策又可能将经济前景全盘扼杀。

分析师目前对近期物价前景冷眼旁观，没有人预期通胀会重返1970年代和1980年代的两位数。一如央行官员们，对于汇率贬值等因素所造成的短暂影响，他们多半予以忽略。但长期的担忧正引发投资人的疑虑。

“长期通胀预测偏高，而这又增加了必须保护自己应对通胀的急迫性，因此这可能会成为恶性循环，”顾问公司Hymans Robertson投资主管John Walbaum表示。

根据英国国家统计局(ONS)，过去10年来，有八次通胀超出英国央行的目标，而有五次较目标高出逾0.5%。

数位大型国际性银行的分析师表示，他们预期物价将在2017年底达到约3%的高峰，低于金融危机后的5%，以及1970年代和1980年代的逾15%。

至于中长期预测，市场反应被视为是唯一的讯号之一，特别是通胀保值债券的损盈平衡通胀率，这可表明通胀保值债券要比一般债券更适合投资时所需的平均通胀率。

通胀保值债券是零售价格的指标，分析师称这可能较消费者物价高出约1%，暗示损盈平衡通胀率约为3%，表明英国央行正在达到其目标。

50年损盈平衡通胀率目前约为3.5%。

部分分析师指出，英镑在英国脱欧公投后贬值，为可能的罪魁祸首，这使得多年内平均通胀率都将存在居高不下的风险。

“市场正在反映通胀短期过度冲高的因素，这可能显现在各期公债身上，就连你可能没料到的债券，都有可能出现这种情况，”RBC Capital Markets资深英国分析师Sam Hill指出。

**扭曲现象**

尤有甚者，英国央行自身用来掌控通胀长期路径、排除短期价格波动的指标，正显露一些警告的讯号。

“五年、五年远期”损益平衡通胀率目前报在3.6%，各界将其视为研判2021-2026年间通胀均值的指标。

这些指标可能受其他因素影响而出现扭曲，最明显的就是通胀保值债券流通规模，与需对冲物价上涨风险的退休基金等机构的需求量相较之下，可谓天差地别。

英国确定给付退休计划资产规模约达1.5万亿英镑，为英国通胀保值债券市场规模的三倍有余。

在其他投资者也在寻求保护自己免受通胀影响之际，这种需求加剧了实质收益率的跌势，并使损益平衡通胀率扩大。

“鉴于英国退欧公投后人气变化...很难指向一个单个因素。但使通胀关联债券收益率维持低位的一个固定因素是，来自养老基金的大量需求，”安盛投资管理负债驱动投资主管Jonathan Crowther表示。

养老基金已经游说英国债务管理局发行更多通胀关联债券，以缓解这一问题。如果英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)下个月的秋季预算报告(Autumn Statement)为增加借贷开绿灯，则发行更多这种债券的空间将更大。

有些人表示，这种情况可能显示，外界猜测英国或许在未来几十年的某个阶段决定调整通胀目标，以因应较高的物价。

发达经济体央行官员近年来已经在讨论上调通胀目标的潜在好处，凸显他们决心避开通缩陷阱。(完)