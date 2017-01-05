外国投资者不惧英退 买入英债的速度创纪录最快

路透伦敦1月4日 - 周三出炉的数据显示，英国公投意外决定退出欧盟尚未吓退海外投资者，后者在以创纪录的速度买入英国公债。

这意味着外资已经增加购买英债，并利用6月23日英国公投退欧后英镑贬值的优势。对外国投资者来说，英镑贬值导致英国资产便宜了约20%。

分析师指出，英镑急剧下跌也可能迫使各央行购买更多英债，以维持英镑在外汇储备中的权重目标。

但英国央行数据显示，英国国内投资者的做法完全相反，卖出英国公债的速度创纪录最快。

英国央行称，海外投资者2016年11月买入156.1亿英镑(190亿美元)英国公债，创2015年10月以来最高月度买入量。

路透计算显示，这促使三个月累计购买额增至394.3亿英镑，创英国央行1986年开始公布该数据以来的最高水准。

英国国内投资者卖出146.1亿英镑英债，三个月累计卖出676.8亿英镑，亦创1986年来最高。(完)