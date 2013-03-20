伦敦市长约翰逊最终承认想当首相

路透伦敦3月19日（记者 Maria Golovnina） - 伦敦市长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）承认，他想“试试看”有朝一日能否成为首相。约翰逊被视为英国首相卡梅伦的可能竞争对手之一。

现年48岁的约翰逊以口无遮拦但言语生动、行事怪诞而闻名，他用英式橄榄球做比喻表达了想成为首相的雄心大志，但随后又立即予以淡化。

“我觉得当首相是一项非常艰巨的工作，”他在BBC一部将于3月25日播出的纪录片中说道。

“显然，如果争球时球从后面滑落——不会发生这种情况，当然是可以搏一把的大好机会。但这种情况不会发生，”他表示。

约翰逊对自己的长远政治目标长期以来一直都避而不谈，对他可能会成为下任首相的说法经常也会岔开话题。去年伦敦奥运会的举办令约翰逊的支持率一路飙升。

去年被问到这一问题时，约翰逊表示，他成为首相的几率与他被飞盘削掉脑袋相当。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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