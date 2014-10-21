更正-表格：英国9月扣除国有银行的PSNB为118.3亿英镑，上年同期为102.62亿

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
(因英文原文有误，更正前两个要点提示)
路透伦敦10月21日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国9月公共部门净借款(PSNB)为110.69亿英镑，上年同期为94.48亿
* 英国9月扣除金融干预的PSNB为126亿英镑，上年同期为110亿
* 英国9月扣除国有银行的PSNB为118.3亿英镑，上年同期为102.62亿
* 英国9月公共部门净现金需求为177亿英镑，上年同期为67.04亿
* 英国9月扣除国有银行的公共部门净债务(PSND)为1.4513万亿(兆)英镑，相当于gdp的79.9%，均创纪录高位
以下为扣除国有银行的英国公共部门净借款情况(如不带有%，则单位为10亿英镑，净借款数值为负表示盈余)：
9月 较上年同期 4-9月 较上年同期
扣除国有银行的公共部门净借款 11.8 +15.3% 58.0 +10.3%
中央政府收入 46.0 +3.1% 287.1 -0.4%
- 所得税与国民保险 19.5 +2.3% 123.8 +0.5%
- 增值税 10.5 +4.0% 61.5 +3.9%
- 企业税等 2.4 -8.9% 19.4 +2.1%
中央政府经常性支出 53.0 +3.7% 327.7 +2.1%
其中：
- 公债利息 3.1 +1.1% 25.3 +2.6%
- 净社会福利 17.0 +5.4% 99.6 +2.9%
- 其它支出 32.9 +3.1% 202.8 +1.6%
地方政府借款 1.0 -19.0% -6.5 -1.0%
经常性预算赤字 8.5 +0.3% 45.7 +2.2%
公共投资 3.3 +86.2% 12.3 +57.3% (完) (编译 洪曦/杜明霞；审校 于春红)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM