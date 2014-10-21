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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 17:30 BJT

更正-表格：英国9月扣除国有银行的PSNB为118.3亿英镑，上年同期为102.62亿

(因英文原文有误，更正前两个要点提示)

路透伦敦10月21日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国9月公共部门净借款(PSNB)为110.69亿英镑，上年同期为94.48亿

* 英国9月扣除金融干预的PSNB为126亿英镑，上年同期为110亿

* 英国9月扣除国有银行的PSNB为118.3亿英镑，上年同期为102.62亿

* 英国9月公共部门净现金需求为177亿英镑，上年同期为67.04亿

* 英国9月扣除国有银行的公共部门净债务(PSND)为1.4513万亿(兆)英镑，相当于gdp的79.9%，均创纪录高位

以下为扣除国有银行的英国公共部门净借款情况(如不带有%，则单位为10亿英镑，净借款数值为负表示盈余)：

9月 较上年同期 4-9月 较上年同期

扣除国有银行的公共部门净借款 11.8 +15.3% 58.0 +10.3%

中央政府收入 46.0 +3.1% 287.1 -0.4%

- 所得税与国民保险 19.5 +2.3% 123.8 +0.5%

- 增值税 10.5 +4.0% 61.5 +3.9%

- 企业税等 2.4 -8.9% 19.4 +2.1%

中央政府经常性支出 53.0 +3.7% 327.7 +2.1%

其中：

- 公债利息 3.1 +1.1% 25.3 +2.6%

- 净社会福利 17.0 +5.4% 99.6 +2.9%

- 其它支出 32.9 +3.1% 202.8 +1.6%

地方政府借款 1.0 -19.0% -6.5 -1.0%

经常性预算赤字 8.5 +0.3% 45.7 +2.2%

公共投资 3.3 +86.2% 12.3 +57.3% (完) (编译 洪曦/杜明霞；审校 于春红)
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