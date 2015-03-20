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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 17:42 BJT

表格：英国2月公共财政进一步好转，所得税收入跳涨

March 20 () - 英国国家统计局周五公布：

* 英国2月公共部门净借款(PSNB)为62.16亿英镑（路透调查预估为77亿英镑），上年同期净借款为97.41亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2015年2月 较上年同期变动 2015年4-2月 较上年同期变动

银行以外的公共部门净借款 6.9 -33.9% 81.8 -9.7%

中央政府当前收入 51.8 +7.2% 559.1 +3.4%

中央政府当前支出 54.8 -0.7% 595.9 +0.9%

当前预算赤字 3.2 -48.8% 57.5 -15.8%

公共投资 3.7 -12.2% 24.3 +8.7%

(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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