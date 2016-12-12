英国退欧事务大臣对安排退欧过渡期协议兴趣不高--FT

路透伦敦12月9日 - 金融时报(FT)周五报导，英国脱欧事务大臣戴维斯在与伦敦金融城政府的一场私下会议中表示，他对于利用过渡协议缓冲退欧对英国的冲击“并不真的感兴趣”。

金融时报援引11月15日会议由伦敦金融城政府一位匿名代表制作的备忘录表示，戴维斯会考虑过渡协议，纯粹是为了“体恤”欧盟的感受。

英国企业已表示，在脱离欧盟后、新贸易条款底定前，政府应同意有一段过渡期，在这期间，目前的安排维持不变。

戴维斯在会议中表示，英国突然退欧可能危及欧盟的金融稳定，并表示自己比较偏好由欧盟来要求英国保留一段过渡时期。

金融时报表示，根据市政府对会议的说法，戴维斯表示，“我会体恤对方感受的。”

报导还引述戴维斯的话表示，欧盟对移民问题的坚定不移态度，意味着英国不太可能取得欧盟的单一市场准入。

但他表示，类似加拿大-欧盟这样的贸易协议会相对易于达成，不会对英国带来严重问题，是因为“多数好处”都会兑现。(完)