焦点人物：“迷人坏蛋”戴维斯将挑起英国脱欧谈判重任

2016年3月3日，图为英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦7月13日 - 铁杆疑欧派英国议员戴维斯(David Davis)深信，基于可能损失英国这个重要出口贸易伙伴的风险，包括德国总理默克尔等欧盟领袖，将不得不同意与英国达成自由贸易协议。就在周三，戴维斯获得新任命，将成为负责带领英国退出欧盟的谈判主将。

英国首相特雷莎·梅新上任不久，立即展开组阁，并任命67岁的戴维斯出任新设立的脱欧事务大臣。

英国6月23日公投选择退欧，令时任首相卡梅伦黯然宣布辞职，英国经济面临陷入衰退威胁，作为伦敦核心命脉的金融业前景笼罩乌云。

戴维斯曾经在2005年竞逐党魁，但不敌卡梅伦而落败。他的新职位背负重责大任，必须保护英国经济不会受到不利投资的不确定性及虎视眈眈的邻国所影响，同时又要逐一解开英国与欧盟之间超过40年的贸易、法律及外交关系。

他的核心任务将是为关键难题找出答案：英国要如何才能保有欧盟单一市场管道，但同时又能取得权利以限制来自欧盟地区人员的自由移动。

戴维斯1994-1997年在英国政府外交部门任职，负责与欧洲的谈判事务。在日前的一篇约克夏邮报专访中，他提到当年与他交手的欧洲官员给他的外号是“迷人的坏蛋”。

那几年正是欧盟企图加强整合，而英国努力界定自身在欧盟地位的时期。戴维斯说，这个昵称出自一名葡萄牙外长，这名外长也戏称戴维斯是“搞建设性阻挠的大师”。

自英国公投决定脱欧以来，全球的投资者和政届人士都大声呼吁，希望得到关于英国与欧盟未来关系走向的线索。

但戴维斯称英国不应急于触发《里斯本条约》第50条并启动脱欧程序，这一态度与其他欧洲国家相反，这些国家敦促英国尽快行动以清除不确定性。

戴维斯在获任命之前曾表示，在与英国的构成国、企业、工会和其它组织商议后，英国政府会在2017年初之前做好准备脱欧。

“谈判策略须合理设计，首先要进行一些严肃的商议，”他说道。“应当完成整个过程，以便在明年之前或年初触发(里斯本条约)第50条。”

**自由贸易协议**

戴维斯掌管的新部门将从多个政府部门招揽人员，承担与其他欧盟国家谈判的责任，并为英国与欧盟的未来关系制定政策重点。

对戴维斯的任命将为英国与其他欧洲国家的谈判设定基调，许多欧洲国家强烈要求英国迅速启动正式谈判，而且在(英国)脱离欧盟单一市场的前景方面言辞强硬。

伦敦全球金融中心的未来，将是戴维斯脱欧谈判的核心，竞争对手们已经蠢蠢欲动，试图通过游说或监管力量，从伦敦撬走利润丰厚的那部分业务。

作为通往欧洲市场的讲英语的门户，伦敦在国际金融中的战略性优势，取决于允许金融服务过境的“通行”安排。

但戴维斯在退欧宣传活动上的一次讲话中曾称，他相信“几乎可以确定”可以就维持欧盟与英国之间的自由市场达成协议。

他称，要想确保达成理想的协议，英国首先要面对的是德国，而非欧盟。像奥迪、宝马、奔驰(Mercedes-Benz)以及大众等德国汽车出口商，不会愿意面临其出口至英国的商品被征收贸易关税的风险。

“德国总理不得不想办法避免这种情况，尤其是在选举年，”他说。“在欧洲，德国总理想要什么，基本上都能得到。”

但在2014年，他曾批评德国现任总理默克尔不支持英国，当时英国反对任命贾克出任欧盟执委会主席。他称默克尔无法与前保守党领袖撒切尔夫人相提并论。

“她不是铁娘子，”他说，指默克尔曾接连放弃英国。“他们都是那类人，喜欢搞国内政治。”(完)