分析：英国脱欧之后 贸易谈判之路漫漫无期

路透伦敦9月7日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)希望英国脱欧后能成为全球贸易领袖，但前谈判人员称，尽管全球一些国家对于建立新的关系态度友好，但前路艰难而遥远。

在英国与欧盟关系厘清之前，其他国家不愿与英国讨论细节，而且英国准备好进行谈判的人员不足，达成切实协议恐怕要数年之后。

尽管英国政府表示可以做好基础工作，但英国离开欧盟之前不能正式签订贸易协议。欧盟执委会主席贾克表示，欧盟成员国在脱欧之前，甚至都不应协商协议。

“中国、美国、巴西或随便哪个有点头脑的，除了与英国友好的喝一杯之外，在英国与欧盟达成协议之前都不会与其进行接洽，”英国已退休的贸易谈判人士Roderick Abbott对路透称。

“这成了他们谈判的准绳，”Abbott称。他有40多年为英国政府、欧盟执委会和世界贸易组织(WTO)进行贸易方面工作的经验。

特雷莎·梅及其团队语调乐观，强调曾表示愿意达成协议的国家。不过在背后，这些国家都很实际。

某发达国家的一名高级外交人员称，欧盟是更为重要的合作伙伴，所以与英国的任何协议都将取决于协议对该国与欧盟的贸易会产生什么样的影响。英国暗示正与上述发达国家进行协议谈判。

“他们想与我们谈判。我们一直都乐意就贸易进行会谈。但坦白讲，在获知他们与欧盟将形成什么样的关系之前，我们能认真细谈的东西很少，而贸易协议本来就是需要细谈的，”他说道，因事关敏感此人要求匿名。

日本对英国与欧盟未来关系的不确定性表达了顾虑，包括欧盟单一市场的准入;而美国总统奥巴马则打消了英国想在退欧后快速与美达成贸易协定的期望。

澳大利亚周二表示，英国完成退欧程序可能耗费数年时间，因此澳洲将首先寻求与欧盟签订贸易协议。

**协议面临的压力**

根据政府数据，6月英国的出口总额为249亿英镑(333亿美元)，按金额计算，美国是英国最大的出口市场。

英国政府称，英国有300万个工作岗位与欧盟贸易相关，而欧盟估计英国有390多万个岗位是靠欧盟与其它国家出口贸易的支持。

英国公投退欧后，首相特雷莎·梅承诺将落实退欧。

但她并表示，今年她将不会启动第50条款，展开正式的两年脱欧程序，好让政府有时间做好准备。

尽管第50条提到“考量到”脱欧国家与欧盟的未来关系，许多人表示，要等到英国离开欧盟，才会有详细的谈判，这意谓着可能要到2019年，才会展开实质的贸易磋商。

“在英国脱欧后，英国...将会正式与欧盟就其关系的最新安排进行磋商，这些关系包括贸易、参与单一市场以及劳工的流动，”欧盟理事会前法律服务主管Jean-Claude Piris在金融时报中撰文写道。

英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，有关磋商不会一并进行的说法是无稽之谈。

英国将在2020年举行大选，特雷莎·梅可能会承受达成协议的压力。本周在她任内的首次国际峰会上，她表示，澳洲、印度、墨西哥、新加坡、中国和韩国全都乐意就英国脱欧后的贸易进行谈判。

目前英国新国际贸易部门的工作可能主要集中在外交事务上，更重要的是，在数十年来仰赖欧盟磋商其贸易协议后，需要培养出一批专家。

在该部门成立前，当时的英国商务大臣贾伟德(Sajid Javid)表示，他希望今年能有300位专家，原先约有40位。该贸易部门的一位发言人士表示，不愿就招聘一事做出评论。

谈判代表称，负责谈判的通常有20-25人，其他很多人从事支持和准备方面的工作。涉及数千项商品细节的协议需要花数年时间才能达成，英国希望同时磋商多项协议。

“我们将会非常缺人，”萨塞克斯大学(University of Sussex)英国贸易政策研究部门(UK Trade Policy Observatory)负责人Alan Winters称。

**密集培训**

可选方案包括从律所、银行或者咨询机构聘请专家，这样做花费可能很高。

不然就是招募在欧盟贸易部门工作的英国人，但据欧盟执委会网站，该部门596名雇员中仅有32人是英国人。

政府也讨论过聘请外籍谈判代表，澳洲等英联邦国家同意向英国派出专家。但英国也清楚，这些代表不会参与同自己国家的谈判。

“我们难道要眼看着许多澳洲人、加拿大人或是日本人跑到英国政府里来，帮我们进行国际贸易谈判？当然不行，”前英国政府贸易谈判代表迈克尔约翰逊(Michael Johnson)向路透称。

“前景很不确定，我看其它很多政府机构也没有做好人员储备。因此我们最好加紧培训，最好准备一些针对土生土长英国人的集中速成培训计划。”

贸易专家称，由于急切希望达成退欧后的首份贸易协议，英国将以相对较弱势的姿态展开协商。

“诚然，英国对于一份自由贸易协议的需要程度要超过其它国家，因为英国市场不会像之前作为欧盟成员国市场那样有吸引力，”前协商人员Abbott表示。

而英国面临的最大挑战之一，就是要纳入大量服务业协议，因为贸易协议往往更侧重商品。而服务业在英国经济中所占比例约为80%。

欧盟最近与加拿大达成协议，其中只包括了有限的服务业条款，对金融服务准入仍保持一些限制。金融服务准入对英国来说是一个至关重要的领域。

“从技术面讲，服务业的协商要更加复杂...非常非常难以确定价值在哪，也很难判断在多大程度上值得为此调整规则，”Winters称，并补充道监管机构也需要参与协商。

“这对英国是一个关键问题。这些都是摩擦，他们并非总是顽固的障碍...这只是增加成本的问题，但在一个充满竞争的世界，仅是略微增加成本就构成大问题。”(完)