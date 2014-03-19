英国经济：未来数年将降低净借款水平--财政大臣欧思邦

欧洲已公布经济指标--2017/4/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦3月19日 - 英国财政大臣欧思邦周三引用官方预测称：
* 英国经济复苏步伐快于预期
* 英国借款太多，而出口和储蓄又不够
* 对储户提供支持是本次预算的核心思路
* 英国预算责任办公室(OBR)预测2014年GDP增长率为2.7%，12月时预测为增长2.4%
* OBR预测2015年GDP增长率为2.3%，12月时预测为增长2.2%
* OBR预测2016年GDP增长率为2.6%，与12月时预测一致
* OBR预测2017年GDP增长率为2.6%，12月时预测为增长2.7%
* OBR预测2013/14年预算赤字与GDP之比为6.6%，12月时预测为6.8%
* OBR预测2014/15年预算赤字与GDP之比为5.5%，12月时预测为5.6%
* OBR预测2015/16年预算赤字与GDP之比为4.2%，12月时预测为4.4%
* OBR预测2016/17年预算赤字与GDP之比为2.4%，12月时预测为2.7%
* OBR预测2014/15年公共部门净借款为950亿英镑，12月时预测为960亿
* OBR预测2013/14年公共部门净借款为1,080亿英镑，12月时预测为1,112亿
* OBR预测2015/16年公共部门净借款为750亿英镑，12月时预测为787亿
* 重申英国央行的职责包括实现2%的CPI目标
* 已经提醒央行特别警惕楼市风险
* 必须大幅降低英国公共借款，经济好时必须实现绝对盈余。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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