版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 21:12 BJT

英国经济：未来数年将降低净借款水平--财政大臣欧思邦

路透伦敦3月19日 - 英国财政大臣欧思邦周三引用官方预测称：

* 英国经济复苏步伐快于预期

* 英国借款太多，而出口和储蓄又不够

* 对储户提供支持是本次预算的核心思路

* 英国预算责任办公室(OBR)预测2014年GDP增长率为2.7%，12月时预测为增长2.4%

* OBR预测2015年GDP增长率为2.3%，12月时预测为增长2.2%

* OBR预测2016年GDP增长率为2.6%，与12月时预测一致

* OBR预测2017年GDP增长率为2.6%，12月时预测为增长2.7%

* OBR预测2013/14年预算赤字与GDP之比为6.6%，12月时预测为6.8%

* OBR预测2014/15年预算赤字与GDP之比为5.5%，12月时预测为5.6%

* OBR预测2015/16年预算赤字与GDP之比为4.2%，12月时预测为4.4%

* OBR预测2016/17年预算赤字与GDP之比为2.4%，12月时预测为2.7%

* OBR预测2014/15年公共部门净借款为950亿英镑，12月时预测为960亿

* OBR预测2013/14年公共部门净借款为1,080亿英镑，12月时预测为1,112亿

* OBR预测2015/16年公共部门净借款为750亿英镑，12月时预测为787亿

* 重申英国央行的职责包括实现2%的CPI目标

* 已经提醒央行特别警惕楼市风险

* 必须大幅降低英国公共借款，经济好时必须实现绝对盈余。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐