英国政经：财长欧思邦料在年度预算中提出调整措施，争取选民认同

他还可能宣布争取赢得选民支持的其他措施，比如下调啤酒税，以缓和工党关于他无视英国生活成本危机的指责。

经济分析师表示，欧思邦可以更进一步并削减所得税，因最近通胀大幅放缓导致通胀保值债券付息降低以及福利成本减少，英国政府意外节省了50亿英镑资金。

但欧思邦一直信守削减英国预算赤字的承诺，如果现在退让，工党可能立即给他打上立场大转变的标签。目前英国预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的5%，在全球仍是很高的水准。

欧思邦如果5月大选后仍担任财政大臣，他可能利用通胀放缓节省的资金，来调降下一个五年的严厉撙节目标。

他还料在预算案中公布打击跨国公司避税的更多细节，跨国公司被视作人为将利润转移至海外以避税。(完)