英国政经：财长欧思邦料在年度预算中提出调整措施，争取选民认同

南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
他还可能宣布争取赢得选民支持的其他措施，比如下调啤酒税，以缓和工党关于他无视英国生活成本危机的指责。
经济分析师表示，欧思邦可以更进一步并削减所得税，因最近通胀大幅放缓导致通胀保值债券付息降低以及福利成本减少，英国政府意外节省了50亿英镑资金。
但欧思邦一直信守削减英国预算赤字的承诺，如果现在退让，工党可能立即给他打上立场大转变的标签。目前英国预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的5%，在全球仍是很高的水准。
欧思邦如果5月大选后仍担任财政大臣，他可能利用通胀放缓节省的资金，来调降下一个五年的严厉撙节目标。
他还料在预算案中公布打击跨国公司避税的更多细节，跨国公司被视作人为将利润转移至海外以避税。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 许娜/王兴亚)
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
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