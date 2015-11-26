英国财政：奥斯本借上调税收预估软化减支力度，但仍承诺预算盈余目标

这比7月宣布的目标略高一些，并不符合外界的预期，即奥斯本需要克制让公共财政恢复盈余的雄心。

他宣布上调购买二套房或出租房屋的税率，并向雇主征税来补贴学徒。

英国预算责任办公室(OBR)上调对未来两年的经济增长预测，根据最近收入回升的情况计入更多税收，并调整税务和社保贡献模型，这一调整也会提高政府收入。

由于公债收益率(殖利率)处于低位，政府债务成本下降，奥斯本可运用的资金多出270亿英镑，其中190亿英镑将用于缓和削减支出。