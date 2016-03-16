英国财政：财长奥斯本称无法达成今年减债目标，但坚持实现盈余计划不变

路透伦敦3月16日 - 英国财政大臣奥斯本周三称，将无法达成今年减少公共债务的目标，但坚持其在2019-20财年实现预算盈余的计划。

奥斯本还宣布大幅下调增长预估，因全球经济下滑和英国生产率增长疲弱。奥斯本成为首相的机会与经济好坏密切相关。

奥斯本在向议会发表年度预算声明时称，如果英国民众在6月公投中投票脱离欧盟，经济前景将会恶化。

他说，英国官方预算预测机构曾指出，“脱欧”可能打压给企业和消费者信心，从而给经济活动带来负面影响，并可能导致金融和其它资本市场出现更大的波动。

英国经济今年可能仅增长2%，比去年11月时预估的2.4%低很多，预计2017年增长率为2.2%，低于去年11月预估的2.5%。

奥斯本承认，他无法完成自己设定的目标，因预算责任办公室(OBR)称，今年公共债务与国内生产总值(GDP)之比可能上升。

去年大选前，奥斯本宣布了新的财政目标，政府将致力于每年降低债务比率，在2019/20财年从预算赤字转变为预算盈余。

奥斯本称，尽管经济增长前景放缓，但他最新的计划仍预计到2019/20财年，预算盈余相当于国内生产总值的0.5%。