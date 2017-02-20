英国财政：2016/17年度减赤目标料将超额完成--EY ITEM Club

路透伦敦2月20日 - 为安永会计师事务所工作的经济分析师周一表示，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)或许可以实现2016/17年度减赤目标，并超额完成30亿英镑(37亿美元)，因近期经济成长好于预期。

哈蒙德将在3月8日提交其首份年度预算案，计划将预算赤字减少至682亿英镑。英国政府11月曾表示，6月英国公投决定退欧使得前任财政大臣奥斯本的555亿英镑赤字目标变得不切实际。

EY ITEM Club经济分析师表示，现在看来，英国预算责任办公室(OBR)对于2016/17年度赤字为650亿英镑的新预期似乎是合理的，尽管长期预算前景依然黯淡。

“OBR将勾勒出一幅英国经济和公共财政短期内略微改善的景象，但长期而言财政政策面临收入和支出两方面的考验，”EY ITEM Club的分析师Martin Beck称。

Beck还表示，他预计OBR将把2017年经济成长率目标从1.4%上修至1.6%。路透访问的分析师上周平均预计，英国经济今年将增长1.5%；英国央行则预计为增长2%。

几乎所有预测者都认为，2017年底前通胀率将强劲升向3%。安永表示，哈蒙德可能会下调燃料税或者推迟上调机票税，以缓解对生活成本增加的担忧。