英国财政：2016/17年度减赤目标料将超额完成--EY ITEM Club

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透伦敦2月20日 - 为安永会计师事务所工作的经济分析师周一表示，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)或许可以实现2016/17年度减赤目标，并超额完成30亿英镑(37亿美元)，因近期经济成长好于预期。
哈蒙德将在3月8日提交其首份年度预算案，计划将预算赤字减少至682亿英镑。英国政府11月曾表示，6月英国公投决定退欧使得前任财政大臣奥斯本的555亿英镑赤字目标变得不切实际。
EY ITEM Club经济分析师表示，现在看来，英国预算责任办公室(OBR)对于2016/17年度赤字为650亿英镑的新预期似乎是合理的，尽管长期预算前景依然黯淡。
“OBR将勾勒出一幅英国经济和公共财政短期内略微改善的景象，但长期而言财政政策面临收入和支出两方面的考验，”EY ITEM Club的分析师Martin Beck称。
Beck还表示，他预计OBR将把2017年经济成长率目标从1.4%上修至1.6%。路透访问的分析师上周平均预计，英国经济今年将增长1.5%；英国央行则预计为增长2%。
几乎所有预测者都认为，2017年底前通胀率将强劲升向3%。安永表示，哈蒙德可能会下调燃料税或者推迟上调机票税，以缓解对生活成本增加的担忧。
英国统计机构将于周二公布1月公共财政数据，分析师预计数据将显示较大的季节性盈余，因上月底是年度所得税缴纳的截止期限。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。