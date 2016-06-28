（修正）英国商务大臣将会见商界领袖 听取对欧盟新协议的意见

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
(更正：第二段译文有误，应为“来自英国一些最大行业的代表”，而非“来自英国大型贸易公司的代表”。第五段应为“持开放立场”，非“持开发立场”。)
路透伦敦6月28日 - 英国商务大臣贾韦德(Sajid Javid)周二将会见企业高层以及行业团体，寻求指导以了解他们对于欧盟新协议的需求，并向他们保证英国依然对商业持开放立场。
贾韦德将会晤企业团体、来自英国一些最大行业的代表以及企业执行长，讨论他们的要求。此前英国公投决定退出欧盟，引发金融市场崩跌。
贾韦德一直主张英国留在欧盟，在首相卡梅伦宣布10月辞职后，他被认为有望在未来的保守党政府中出任财政大臣。
“目前我的目标是确保，我们在磋商同欧盟未来关系时能够符合英国企业、投资者、潜在投资者以及劳工的利益，”贾韦德会晤前在一份声明中说。
“未来面临巨大挑战，但我们过去几年在经济上成功意味着，我们可以更好地承受当前市场动荡的冲击，并为争取一个更好的未来而努力。英国对商业仍然持开放立场，”贾韦德说。
来自航空航天、国防、汽车、油气、钢铁、铁路、旅游以及食品饮料等一些最大行业的20多位代表将参加此次会面，同时出席的还有英国工业联盟(CBI)和英国商会(BCC)等行业组织。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
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