（修正）英国商务大臣将会见商界领袖 听取对欧盟新协议的意见

(更正：第二段译文有误，应为“来自英国一些最大行业的代表”，而非“来自英国大型贸易公司的代表”。第五段应为“持开放立场”，非“持开发立场”。)

路透伦敦6月28日 - 英国商务大臣贾韦德(Sajid Javid)周二将会见企业高层以及行业团体，寻求指导以了解他们对于欧盟新协议的需求，并向他们保证英国依然对商业持开放立场。

贾韦德将会晤企业团体、来自英国一些最大行业的代表以及企业执行长，讨论他们的要求。此前英国公投决定退出欧盟，引发金融市场崩跌。

贾韦德一直主张英国留在欧盟，在首相卡梅伦宣布10月辞职后，他被认为有望在未来的保守党政府中出任财政大臣。

“目前我的目标是确保，我们在磋商同欧盟未来关系时能够符合英国企业、投资者、潜在投资者以及劳工的利益，”贾韦德会晤前在一份声明中说。

“未来面临巨大挑战，但我们过去几年在经济上成功意味着，我们可以更好地承受当前市场动荡的冲击，并为争取一个更好的未来而努力。英国对商业仍然持开放立场，”贾韦德说。

来自航空航天、国防、汽车、油气、钢铁、铁路、旅游以及食品饮料等一些最大行业的20多位代表将参加此次会面，同时出席的还有英国工业联盟(CBI)和英国商会(BCC)等行业组织。(完)