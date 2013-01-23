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时事要闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:00 BJT

卡梅伦承诺将就英国是否留在欧盟举行全民公投

路透伦敦1月23日 - 英国首相卡梅伦周三称，如果他能赢得下一次大选，将会在2017年底前举行全民公投，以决定英国是否留在欧盟。

“那将会是一次决定去留（欧盟）的全民公投，”他在伦敦金融区发表讲话时称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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