卡梅伦承诺将就英国是否留在欧盟举行全民公投

马克龙在法国大选电视辩论中舌战勒庞 调查显示其政治纲领最被看好
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。
路透伦敦1月23日 - 英国首相卡梅伦周三称，如果他能赢得下一次大选，将会在2017年底前举行全民公投，以决定英国是否留在欧盟。
“那将会是一次决定去留（欧盟）的全民公投，”他在伦敦金融区发表讲话时称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔4月4日 - 韩国软件大亨安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。这是他在2012年放弃总统雄心后，再度大张旗鼓投入5月9日的总统宝座竞争。
路透东京4月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，朝鲜周三最新发射一枚导弹的举动是“极有问题的”，日本已对朝鲜表示强烈抗议。