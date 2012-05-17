英首相卡梅伦警示欧元区解体风险

路透伦敦5月17日电---英国首相卡梅伦周四将承诺不遗余力，保护英国经济和银行业免受欧元区解体冲击。他还将敦促欧元区领导人“解决自身问题”。

卡梅伦此番表态可能惹恼欧元区领导人，後者努力保全欧元区完整，而成员国之一希腊当前面临沉重债务危机，且组阁失败，将重新选举。

英国政府一直将其经济问题归咎於欧元区，但批评人士称，卡梅伦推行的财政紧缩政策也是英国重陷衰退的因素之一。

卡梅伦周四将向商界领袖发表讲话，其讲话稿中称：“除非欧洲能保持欧元区稳定、成功，有高效防火墙，银行资本状况良好、监管良好，建立财政负担分担系统，并推行扶持经济的货币政策，否则我们将面临难以预测的未来，对所有人都构成巨大风险。”

“正如我一直说的那样，欧元区解决自身问题，符合英国利益。但毫无疑问，不管（欧元区）选择了什麽道路，我都已作好准备，将竭尽全力保护我们的国家，确保我们的经济和金融体系安全。”

英国央行周三表示，已为欧元区解体的可能性准备一阵子了，重点是银行该如何自保。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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