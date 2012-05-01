新闻集团丑闻令卡梅伦处境愈发艰难

路透伦敦4月30日电（记者 Mohammed Abbas）---英国首相卡梅伦周一为其文化大臣亨特（Jeremy Hunt ）辩护称，在新闻集团竞购英国天空广播（BSkyB）丑闻中，没有证据表明亨特行为不当。

亨特被控与默多克的新闻集团(NWSA.O)关系密切後，反对党呼吁对亨特立即进行调查，卡梅伦拒绝了这一要求。

卡梅伦对议会称：“在处理这一事件上，我没有发现亨特违反大臣守则的证据。”

上周曝光的大量邮件表明，亨特办公室积极支持上述竞购，违背其公平判断该竞购案对媒体多元化影响的职责。默多克於7月退出了该120亿美元的竞购。

英国议会出现戏剧性场面，反对党工党领袖米利班德（Ed Miliband）质问，卡梅伦为何尚未开始调查亨特。亨特负责审查这一竞购案。

米利班德在会上对卡梅伦称：“首相在为站不住脚的事辩护，而且他心知肚明。试图保住文化大臣的职位……我们都知道原因。”

“文化大臣必须留任以保护首相。首相今天的表现说明，他无法履行其职责，与少数权贵关系过密，已脱离了大多数人。”

卡梅伦听到这些嘲弄时，不得不喊道，这种说法是“无力的、错误的”。

如果亨特离职，焦点将转至卡梅伦及其曾经与新闻集团的密切关系。卡梅伦所属的保守党近几周频曝丑闻，政策失误不断，因此或难应付更多关注。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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