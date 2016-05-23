卡梅伦称愿同特朗普会面

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦5月22日 - 英国首相卡梅伦周日称，他愿同美国共和党总统参选人特朗普会面。但卡梅伦对特朗普呼吁禁止穆斯林进入美国的言论仍持批评态度，称这是“非常危险的”言论。
卡梅伦在去年12月称，特朗普呼吁禁止穆斯林进入美国，该言论“具有分裂性、愚蠢且错误”。特朗普还击称他若当选，可能不会同卡梅伦有良好的关系。
但有迹象显示双方态度均有所缓和。卡梅伦对ITV的《Peston on Sunday》节目称，如果特朗普在美国大选前来英国，他会同特朗普会面。
“美国总统候选人有到访英国的惯例。因此，如果出现这种情况，我乐于同（特朗普）会面。”卡梅伦称。
卡梅伦表示，特朗普呼吁暂时性禁止穆斯林进入美国，这是“非常危险的言论……也是具有分裂性和错误的言论”。
特朗普似乎也改变口风，他上周称希望同卡梅伦有“良好的关系”。特朗普周五称，卡梅伦已邀请他前往伦敦。不过，卡梅伦团队后来表示没有发出这样的邀请。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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