卡梅伦称愿同特朗普会面

路透伦敦5月22日 - 英国首相卡梅伦周日称，他愿同美国共和党总统参选人特朗普会面。但卡梅伦对特朗普呼吁禁止穆斯林进入美国的言论仍持批评态度，称这是“非常危险的”言论。

卡梅伦在去年12月称，特朗普呼吁禁止穆斯林进入美国，该言论“具有分裂性、愚蠢且错误”。特朗普还击称他若当选，可能不会同卡梅伦有良好的关系。

但有迹象显示双方态度均有所缓和。卡梅伦对ITV的《Peston on Sunday》节目称，如果特朗普在美国大选前来英国，他会同特朗普会面。

“美国总统候选人有到访英国的惯例。因此，如果出现这种情况，我乐于同（特朗普）会面。”卡梅伦称。

卡梅伦表示，特朗普呼吁暂时性禁止穆斯林进入美国，这是“非常危险的言论……也是具有分裂性和错误的言论”。

特朗普似乎也改变口风，他上周称希望同卡梅伦有“良好的关系”。特朗普周五称，卡梅伦已邀请他前往伦敦。不过，卡梅伦团队后来表示没有发出这样的邀请。（完）