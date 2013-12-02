卡梅伦率团访问中国 将推动中欧自由贸易协定

路透北京12月2日（记者 Andrew Osborn） -英国首相卡梅伦率团前往中国进行为期三天的访问。卡梅伦希望此行能为中欧自由贸易协定奠定基础。

卡梅伦率领大约100名商界人士组成的代表团对中国进行访问，是英国史上此类规模最大的访华团。卡梅伦称，希望英国在中国经济增长过程中扮演重要角色。

“中国的巨变是我们毕生所见证的最具历史意义的事件之一，”卡梅伦出访前在中国《财新》杂志撰文称。

他还表示，对于如何面对中国的日益开放与成功，每个国家都需要做出切实的抉择，可以将其视为威胁，也可以视为机遇。他指出，英国对此的回答很明确，即希望看到中国取得成功。

卡梅伦推动中欧自由贸易协定，将会令欧盟委员会感到不满。外界认为欧盟委员会强烈反对中欧自由贸易协定，因担心此举会导致廉价的中国商品涌入欧盟。

卡梅伦在文章中称，他希望为宏伟且全面的中欧自由贸易协定设定一个全新的长期目标。

卡梅伦周一将与中国国务院总理李克强会晤，预计届时他会提出该提议。卡梅伦办公室称，他是首位以这种方式支持此类协定的欧洲领导人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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