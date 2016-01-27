英国央行：总裁卡尼称，退欧忧虑可能引发经常帐赤字风险

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“其次，由于某些进展，英国资产可能出现风险溢价，也会构成风险。”
英镑兑美元大跌，令人更加担心英国能否长期支撑如此庞大的经常帐赤字。
不过卡尼称，可以抱有希望。随着欧元区经济不断好转，英国对该地区的投资回报可能很快改善，这会帮助缩小经常帐赤字。
卡尼称如果公投结果是退出欧盟，英国央行会采取措施维护金融稳定。行希望评估政府税务调整的影响后，再对该市场采取进一步举措。
卡尼重申升息的条件尚不具备，并表示年底时决定是否寻求继续留任。(完) (编译 张荻/王丽鑫；审校 张涛)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。