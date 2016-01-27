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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 08:02 BJT

英国央行：总裁卡尼称，退欧忧虑可能引发经常帐赤字风险

“其次，由于某些进展，英国资产可能出现风险溢价，也会构成风险。”

英镑兑美元大跌，令人更加担心英国能否长期支撑如此庞大的经常帐赤字。

不过卡尼称，可以抱有希望。随着欧元区经济不断好转，英国对该地区的投资回报可能很快改善，这会帮助缩小经常帐赤字。

卡尼称如果公投结果是退出欧盟，英国央行会采取措施维护金融稳定。行希望评估政府税务调整的影响后，再对该市场采取进一步举措。

卡尼重申升息的条件尚不具备，并表示年底时决定是否寻求继续留任。(完) (编译 张荻/王丽鑫；审校 张涛)

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