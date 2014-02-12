前瞻性政策指引饱受压力 英央行总裁卡尼再度面临挑战

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 英国央行将在1030GMT公布最新经济季报
* 卡尼预期会在记者会上给出新的指引
* 失业率大幅下滑，暗讽了8月会议传出的讯息
* 经济增速加快且就业创纪录，但产出仍处于低点
路透伦敦2月12日 -继英国失业人口大幅减少，让英国央行此前的政策指引丢了颜面后，总裁卡尼周三要维持利率在纪录低点，看来要拿出更有说服力的承诺了。
8月，刚自加拿大来英国执掌英国央行不久的卡尼，劝服其他八位央行成员，做出空前承诺维持利率在低点直到失业率降至7%。英央行称这要花费三年时间。
仅仅刚过去六个月，失业率便来到7.1%。英国央行要检视其前瞻性政策的压力陡然加大，届时其将在周三1030GMT公布该份季度经济展望。
自8月来英国经济增长环比年率维持在3%。不过2%的产出仍低于2008年峰值，这要远逊于很多其他发达国家。
英国央行称，尽管就业人口创纪录且企业调查显示工厂活动遭遇瓶颈，然而在不引发通胀的情况下，经济尚有很大的成长空间。
两周前，在最新的失业率下滑后，卡尼强调经济复苏还需持续一段时间，才会是开始将利率从目前的0.5%上调的时机。他并表示，任何的调升将是逐步的。
前英国央行副总裁吉弗表示，卡尼需要把该讯息变得更为正式，才能避免市场揣测可能会马上升息。而且他需要让英国央行货币政策委员会(MPC)的其他委员和他立场一致。
吉弗周二对分析师表示，“指引比以前更重要...市场搞错的风险很大，从过去情况得知，英镑对人气的改变极为敏感。”
上个月英镑贸易加权指数创下五年高位，部分是因为预期英国将早于美国或欧元区先行升息。英国央行则担心英镑升值可能会阻碍英国出口。
新任美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周二明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。
接受路透调查的分析师认为，英国央行要等到2015年第二季才会升息。但金融市场认为12个月内会采取行动，最快可能在2014年底。
**前瞻性指引变化尚不明确**
仍不清楚英国央行会如何调整其前瞻性指引。卡尼已经表示央行会考虑更广泛的一系列指标。这或许包括薪资成长以及衡量英国人加班工作时间的指标。
其他选择还包括承诺在一段时间内保持利率不变--卡尼在加拿大央行曾试行过这招，下调失业率门槛，或是发布货币政策委员会成员对升息时点的预估。
分析师还预计，英国央行将下调其通胀预估--这反映了英镑的强势以及通胀意外快速回升至2%目标，并保持其增长预估不变。
不过，吉弗称卡尼可能会面临货币政策委员会成员的反对。委员会成员们不希望受到约束，因为2008年金融危机对英国究竟造成了多大损害还不明朗。
仅有一位委员威尔(Martin Weale)在8月投票反对前瞻性指引，但其他人在卡尼上任前曾对某些形式的指引持怀疑态度。(完)
(编译 孙茉莉/戴素萍/朱晓军；审校 龚芳/张荻)
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