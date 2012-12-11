英国央行总裁警告称各国货币竞相贬值趋势将愈演愈烈

路透纽约12月10日电---英国央行总裁金恩于周一警告称,有太多国家正在尝试压低本币汇率来抵消全球经济增长迟缓带来的负面影响,且这一趋势或将在2013年愈演愈烈.

金恩在一次演讲中称:"你可以看到,认为实施积极的汇率管理能够压低本币汇率的国家,正在逐月增多."

金恩在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)表示:"我担忧的是,在2013年,我们将看到有越来越多的国家积极管理汇率,作为国内货币政策的替代工具,"但他并未点名任何国家.

他还认为20国集团(G20)在消除贸易顺差国和逆差国之间失衡问题上食言,并对此提出批评.此前G20在经济危机爆发后曾承诺,其首要任务是重新平衡世界经济.

贸易顺差国往往不愿扩大内需,因此项举措可能会令逆差国得以通过增加出口重新平衡国际收支.

"这是一个必须解决的问题,"金恩说到,并称欧元区内一些贸易顺差国和逆差国间出现隔阂.

在随后的答问环节,金恩表示他"坚信",美国将能够避免所谓财政悬崖带来的最坏影响.财政悬崖是指将在2013年1月自动生效的增税减支措施.

他还表示,它(美国)"将会找到一条路,就算不能避免跌下悬崖,也能挂在悬崖边上".

一些政治分析师预测,共和党和民主党无法在2013年1月1日前就增税减支问题达成协议,但之后可能很快就会找到解决方案.(完)

--编译 王湄;审校 徐文焰

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