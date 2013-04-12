英国诸多商家限购婴儿奶粉

路透伦敦4月11日（记者 Peter Griffiths/Dasha Afanasieva） - 英国多家零售商限购婴儿奶粉，因中国游客和大买家扫货清空货架。

英国零售商协会称，很多店铺规定每名顾客最多购买两罐奶粉，以抑制对中国的“未经正式批准的出口”。

2008年三聚氰胺事件发生后，中国对外国奶粉的需求一直很高。

“超市和药房等婴儿奶粉的主要零售商实施限购，原因是一些顾客购买量异乎寻常的大。他们认为这种不寻常的购买行为可能是未经正式批准出口至中国的结果。”英国零售商协会发言人Richard Dodd说道。

一名参与贸易的商人对Sky News表示，买家包括只购买几罐奶粉的中国游客和学生，也包括购买大量奶粉出口至中国的大卖家。

“买家分三类。一是学生，为亲友买回几罐。然后就是向我这样的中小商人。第三类是大型卖家。他们直接从分销商那里拿货，也就是直接给超市供货的人。”该商人说道。

英国的超市提示顾客，每人每次最多购买两罐奶粉。伦敦的顾客表示，注意到时不时发生短缺的现象，为了寻找某个品牌的奶粉不得不去不同的连锁店。

“周日我们在Asda或乐购买不到，只能去Sainsbury's。他们总是缺货，但我们总有一罐备用。”和孙子Jacob一起在牛津街上行走的Lyn Patterson说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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