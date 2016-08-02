（更正）英国与中国证券监管机构讨论金融项目框架协议--消息(7月30日)

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
(更正：因英文原文有误，调整最后一段措辞，以澄清当时并未请求中国财政部置评。)
路透香港7月30日 - 消息人士表示，英国与中国证券监管机构正在讨论一项协议，这将为两国之间具有里程碑意义的多项金融服务项目铺平道路，亦将减轻相关担忧。在上月公投决定退出欧盟之后，人们担心英国作为此类金融合作伙伴的吸引力将会下降。
两名直接了解情况的人士表示，英国金融市场行为监管局(FCA)正在与中国证监会展开合作，为一项在各自管辖范围内发行基金产品的计划，以及拟议的伦敦-上海股票交易互联互通建立监管框架。
做为欧盟最大金融中心，英国最近几年持续推动深化与中国的金融服务关系。中国已同意这些项目和其他若干跨境金融服务计划，作为两国经济财金对话(EFD)计划的组成部分。
前英国财政大臣奥斯本、中国国务院副总理马凯去年9月在北京举行的EFD会议中说，他们会寻求落实伦敦与上海证券交易所互联互通，以及共同基金承认计划。两国都尚未提供进一步细节。
不过，英国首相卡梅伦在公投退欧之后辞职，给两国之间的经济关系带来复杂因素。
FCA与中国证监会的正式合作，暗示双方之间的金融项目至少在向前推进。一名消息人士称，相关讨论依然“非常正面”。
消息人士称，监管协议的细节可能在秋季召开的下次EFD会议上宣布，不过此事尚未做出决定。
但消息人士称，英国与中国没有预期在今年的EFD会议上宣布任何新的重大金融服务计划。这次会议的日期尚未确定，但可能在10月或11月在英国召开。
FCA拒绝置评。中国证监会、英国财政部没有回应置评请求。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
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