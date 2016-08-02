（更正）英国与中国证券监管机构讨论金融项目框架协议--消息(7月30日)

(更正：因英文原文有误，调整最后一段措辞，以澄清当时并未请求中国财政部置评。)

路透香港7月30日 - 消息人士表示，英国与中国证券监管机构正在讨论一项协议，这将为两国之间具有里程碑意义的多项金融服务项目铺平道路，亦将减轻相关担忧。在上月公投决定退出欧盟之后，人们担心英国作为此类金融合作伙伴的吸引力将会下降。

两名直接了解情况的人士表示，英国金融市场行为监管局(FCA)正在与中国证监会展开合作，为一项在各自管辖范围内发行基金产品的计划，以及拟议的伦敦-上海股票交易互联互通建立监管框架。

做为欧盟最大金融中心，英国最近几年持续推动深化与中国的金融服务关系。中国已同意这些项目和其他若干跨境金融服务计划，作为两国经济财金对话(EFD)计划的组成部分。

前英国财政大臣奥斯本、中国国务院副总理马凯去年9月在北京举行的EFD会议中说，他们会寻求落实伦敦与上海证券交易所互联互通，以及共同基金承认计划。两国都尚未提供进一步细节。

不过，英国首相卡梅伦在公投退欧之后辞职，给两国之间的经济关系带来复杂因素。

FCA与中国证监会的正式合作，暗示双方之间的金融项目至少在向前推进。一名消息人士称，相关讨论依然“非常正面”。

消息人士称，监管协议的细节可能在秋季召开的下次EFD会议上宣布，不过此事尚未做出决定。

但消息人士称，英国与中国没有预期在今年的EFD会议上宣布任何新的重大金融服务计划。这次会议的日期尚未确定，但可能在10月或11月在英国召开。

FCA拒绝置评。中国证监会、英国财政部没有回应置评请求。(完)