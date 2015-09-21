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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 21日 星期一 15:47 BJT

英国承诺继续帮助推进中国人民币国际化

英国财政大臣奥斯本周一表示，英国将继续帮助人民币逐步实现国际化，并欢迎中国未来在英国核项目中进行投资。奥斯本称，西方恐怕没有一个国家对待中国的投资比英国更加开放。伦敦尤其热衷于吸引中资银行，并鼓励离岸人民币交易，希望借此提升伦敦作为全球主要外汇交易中心的地位。路透

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