中国希望英国扩建伦敦希思罗机场

路透伦敦6月13日 - 中国驻英国大使刘晓明周五称，中国希望伦敦希思罗机场扩大容量，以便中国的航空公司能够引入更多往返中英的航班。刘晓明称他已就此事致信英国政府。

刘晓明称，缺乏容量对于希望增加航班起降时段数量的三家中国航空公司而言是一个问题。中国国务院总理李克强下周将对英国进行访问。

“我们希望希思罗机场扩大容量，“刘晓明在伦敦的记者会上说。他还表示，英国政府官员对他称，希思罗机场容量已经达到饱和。

”我们期待希思罗机场拥有第三条跑道，“他说。

英国国会议员和商界领袖也认为新机场缺乏容量可能拖累经济增长，并且对该国急需新的机场跑道持认同观点。但许多选民对在伦敦增加跑道表示不满，他们对噪音、污染和安全问题表示担忧。

对于在何处扩建以及如何扩大伦敦的机场容量，英国机场委员会将在明年夏天之前提出最终建议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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