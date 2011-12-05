特写：中国留学生在欧洲实习工作 有双赢效果

路透伦敦12月2日电（记者 Clare Kane）---单洁（音译）自7月以来一直在伦敦市中心的Radisson酒店工作，在餐厅做服务员，或是帮助布置会场。

这位24岁的姑娘想到自己刚开始工作时不小心打碎的很多玻璃杯，不禁笑了起来。她眼下已经适应了自己的工作，也是这家酒店唯一的一名中国员工。

她说："一些同事会问我有些事如何用中文说。他们碰到我时，总是用‘你好'跟我打招呼。"

过去一两年，欧洲企业开始向中国留学生提供实习机会，其中有时中国政府的支持，有时则没有。

这属於双赢的做法。欧洲本地企业获得接触中国的机会，还拥有说着地道汉语的雇员，方便与中国客户沟通；与此同时，留学生也能获得海外工作经验。

中国每年有逾600万毕业生，拥有海外工作经历显然能增强竞争力。

在中国，海外留学镀金曾经是获得工作的门票，但眼下国内高校的毕业生却比海外回来的留学生吃香，因後者虽有高学历，但却缺乏实践经验。

**了解中国大有裨益**

单洁来自中国富庶的东部城市杭州，在萨里大学（Surrey University）学习酒店管理，她在"中国在英留学生实习项目（Sino-UK Internship Programme）"的代表来其学校宣讲前，已找了两个月的工作。这一项目今年5月由全英旅店业及零售商业协会（British Institute of Innkeeping，BII）发起。

中国教育部未对此事置评，驻伦敦大使馆也不愿发表评论。但BII中国项目发展主管博德曼（Wayne Boardman）称，是在北京方面的鼓励下发起这一项目的。

他说，"中国的教育部门希望英国有所作为，帮助解决这些问题。"

"想法差不多是现在英国试验，然後在18个月到两年再推广到美国、澳大利亚和其他地区。"

BII希望在项目推出第一年帮助2,000个中国留学生获得实习机会，但实施前6个月参与的留学生仅有45人。这些参与者中，有五分之四是有报酬的。

欧洲的企业，特别是零售商，看到雇用中国员工很有好处。

访问欧洲的中国游客数量2010年时为300万，到2015年有望攀升至450万。这使得该地区的各行各业均意识到，了解中国变得更加重要。

博德曼称，"真正让人振奋的是，许多企业欢迎中国留学生，并利用他们的背景与其员工进行文化交流。"这些实习生会向其他员工介绍中国，甚至会教他们说一点中国话。

类似项目正在扩展。今年初，意大利政府与广东省建立合作关系，在意大利企业为中国学生提供实习机会。

在法国，法中留学生在2010年成立了法中学生交流协会（France Chine Interaction），帮助留学生在两国寻找实习机会。

但欧洲也受年轻人失业问题的困扰，欧盟的年轻人失业率高达21%，因此能提供的机会有限。

单洁希望她的国际经验能帮助她在杭州的酒店找到工作。"要是单靠我自己一人找工作，恐怕到现在依然无事可做，"她说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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