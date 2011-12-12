英国顶级珠宝商纷纷进军中国

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透伦敦12月9日电（记者 Clare Kane）---鉴於西方市场珠宝需求减弱，而中国珠宝需求料将增长，英国奢侈珠宝商近期纷纷在华开店。
上月，英国多家品牌进驻香港连卡佛百货，皇室珠宝商Garrard是其中之一。各大品牌检验中国需求时，往往选择香港试水。
英国珠宝协会（BJA）上月在京举办联展，活动由设计师刘斐主办，中国影星刘诗诗出席。
英国高档珠宝商Boodles总经理温赖特（Michael Wainwright）告诉路透："中国是商家最後的争夺之地。"Boodles创立於1798年，8月在香港连卡佛开店，随着连卡佛扩张，Boodles也计划拓展大陆市场。
温赖特表示："吸引我们和其它珠宝商的是，中国对奢侈品的需求，中国人现有财富和未来五到十年可能获取的财富。"
《Vogue》中国版主编张宇认为，英国珠宝设计拥有独特之处，有别于其它欧洲品牌。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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