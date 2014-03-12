曼彻斯特空港城项目开发商将赴中国招商引资

路透伦敦3月10日 - 英国曼彻斯特空港城项目的开发商计划在北京、上海等城市路演，以吸引中国企业前往投资。

中国北京建工集团（BCEG）称，曼彻斯特空港城是2012年伦敦夏季奥运会以来英国的最大开发项目，相信该项目会有助于英国经济重心从伦敦转移。

北京建工集团去年10月宣布，该集团是曼彻斯特空港城项目的合作方，持有20%权益，将与建筑公司Carillion(CLLN.L)和大曼彻斯特养老基金共同开发该项目。曼彻斯特空港城项目投资规模达8亿英镑，将在曼彻斯特机场开发500万平方英尺的商业区。

北京建工国际建设工程有限责任公司总经理邢严称，从规模看，这是伦敦夏季奥运会以来最大的开发项目，受该项目影响，英国特别是其西北地区的经营模式会发生改变。

“没人会否认伦敦机会多，而仔细研究后更会发现机会遍地都是，”邢严说。

英国一直在努力吸引中国投资，以期到2015年时将两国的双边贸易额提升至1,000亿美元。英国财政大臣乔治·欧思邦（George Osborne）去年访华期间宣布了曼彻斯特空港城项目。

邢严称，曼彻斯特空港城项目的开发商将在6月9-13日期间赶赴北京、上海和深圳路演，以吸引希望前去租赁或购买空港城场地的中国企业。

他指出，开发商希望吸引来自科技和制造行业的中国企业，他们还会前往其他国家推销该项目。

中外运敦豪（DHL）已经签署协议，将在曼彻斯特空港城租用4万平方英尺的场地。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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