特雷莎·梅称英中关系处于“黄金时期” 不会受欣克利角决定影响

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦9月5日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周一表示，英国与中国的关系处于“黄金时期”，两国的战略伙伴关系不会因为她对欣克利角(Hinkley Point)核电项目的决定而脱轨。
“我一直明确表示，欣克利角核电项目的决定将在本月稍晚做出，但我们与中国之间的关系远超过这个核电项目，”特雷莎·梅在出席中国杭州为期两天的20国集团(G20)峰会后对记者表示。
英国政府7月意外推迟对240亿美元欣克利角核电项目做出最终决定，令中国不满。中国企业为该项目的投资方之一。
“若从中国在英国其他地方与其他基础建设等诸多方面一直都有投资来看，我们已与中国建立了全球战略伙伴关系。”
“我一直明确表示，将与中国继续保持这种全球战略伙伴关系。这是中英关系的黄金时期，今晚稍晚，我将有机会就此有更进一步的讨论。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。