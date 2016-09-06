特雷莎·梅称英中关系处于“黄金时期” 不会受欣克利角决定影响

路透伦敦9月5日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周一表示，英国与中国的关系处于“黄金时期”，两国的战略伙伴关系不会因为她对欣克利角(Hinkley Point)核电项目的决定而脱轨。

“我一直明确表示，欣克利角核电项目的决定将在本月稍晚做出，但我们与中国之间的关系远超过这个核电项目，”特雷莎·梅在出席中国杭州为期两天的20国集团(G20)峰会后对记者表示。

英国政府7月意外推迟对240亿美元欣克利角核电项目做出最终决定，令中国不满。中国企业为该项目的投资方之一。

“若从中国在英国其他地方与其他基础建设等诸多方面一直都有投资来看，我们已与中国建立了全球战略伙伴关系。”

“我一直明确表示，将与中国继续保持这种全球战略伙伴关系。这是中英关系的黄金时期，今晚稍晚，我将有机会就此有更进一步的讨论。”(完)