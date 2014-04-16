中国谴责英国对中国人权状况的评论

路透北京/伦敦4月15日 -中国周二谴责英国关于中国人权状况的评论，此前英国政府称中国已取消原定周三举行的中英人权对话。

英国上周出炉的年度人权报告将中国列入“关注国家”名单，称2013年中国加大对言论、结社和集会自由的限制，并提及中国“大力压制西藏和新疆的民族骚动”。

英国首相卡梅伦去年12月访华期间，两国同意恢复人权对话，这被视作卡梅伦访华的重大成果之一。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“该报告对中国的政治体制说三道四，对中国的人权状况进行无理污蔑和指责，中方对此强烈不满和坚决反对。”

“英方此举无益于两国人权领域的交流与对话，也无益于中英关系的健康稳定发展。我们要求英方停止以人权为借口干涉中国内政和司法主权的错误做法。”

英国外交部发言人在声明中称： “中国政府上周单方面决定推迟原定4月16日举行的（人权）对话，我们对此感到失望。”

中国驻英国大使馆一名发言人表示不知道对话取消。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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