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时事要闻 | 2015年 5月 28日 星期四 08:39 BJT

习近平10月将对英国进行国事访问--白金汉宫

路透伦敦5月27日 - 英国白金汉宫周三称，中国国家主席习近平10月将对英国进行国事访问。

英国女王伊丽莎白办公室称，习近平及夫人彭丽媛在访问期间将下榻白金汉宫。这将是中国国家主席10年来首度对英国进行国事访问，中国国家前主席胡锦涛2005年曾访问英国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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