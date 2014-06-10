李克强将前往英国出席中英峰会

路透伦敦6月10日 - 英国首相卡梅伦办公室周二表示，英国将在下周接待前来参加年度峰会的中国国务院总理李克强。

卡梅伦发言人表示，卡梅伦6月17日将与李克强在伦敦官邸会面。这是卡梅伦去年访华后中国领导人的一次回访。

卡梅伦的发言人称：“首相将与李克强总理会晤，他们将讨论包括贸易、投资、商业机会、能源和文化等诸多方面的双边问题。”

卡梅伦去年12月曾与李克强总理会晤，当时英国组成史上最大规模的代表团前往中国，强化两国关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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