李克强将前往英国出席中英峰会

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透伦敦6月10日 - 英国首相卡梅伦办公室周二表示，英国将在下周接待前来参加年度峰会的中国国务院总理李克强。
卡梅伦发言人表示，卡梅伦6月17日将与李克强在伦敦官邸会面。这是卡梅伦去年访华后中国领导人的一次回访。
卡梅伦的发言人称：“首相将与李克强总理会晤，他们将讨论包括贸易、投资、商业机会、能源和文化等诸多方面的双边问题。”
卡梅伦去年12月曾与李克强总理会晤，当时英国组成史上最大规模的代表团前往中国，强化两国关系。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。