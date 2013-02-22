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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 17:29 BJT

全球金融: 中国央行将与英国央行将讨论人民币-英镑互换安排

英国央行表示,两国央行将很快签署最终协议.

"若真的发生境外人民币流动性稀缺这种不太可能的情况,英国央行将有能力向英国合乎条件的机构提供人民币流动性,"英国央行总裁金恩表示.(完)

(编译 隋芬; 审校 沈以文)

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