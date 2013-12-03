英国个股：卡梅伦访华期间提起葛兰素史克问题，公司执行长随行

路透北京/伦敦12月2日 - 英国首相卡梅伦周一在同中国领导人会晤时提起了葛兰素史克(GSK) 的问题。中国当局正在对该公司涉嫌行贿进行调查。葛兰素史克公司也同时强调了对于在中国从事业务的承诺。

据知情人士透露，卡梅伦同中国领导人讨论了该公司面临的困境，并强调稳定以及可预测的商业环境对企业的必要性。葛兰素史克执行长Andrew Witty也与英方100多人的贸易代表团随行，这是自7月行贿丑闻曝光以来Witty首次访华。葛兰素史克公司发言人称Witty的出访表明了该公司继续在中国开展业务的愿望。

Witty本人拒绝对该公司涉嫌向医生和官员行贿的调查置评，不过他在北京对路透表示，该公司“很快”会有消息透露。

葛兰素史克公司发言人Simon Steel在伦敦表示：“我们借这次重要机会，表明我们对中国市场以及继续向中国供应药品的承诺。”(完)